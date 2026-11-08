رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی استان خوزستان گفت: ۵۰۰ پرس غذای گرم به همت یکی از خیرین نیک‌اندیش این شهر، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، میان ایتام و خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط با اشاره به توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم به همت یکی از خیرین نیک‌اندیش شهر بندر امام خمینی، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، میان ایتام و خانواده‌های نیازمند این شهر، ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه اظهار داشت: این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که با مشارکت خیرین و همراهی مردم نیکوکار، زمینه حمایت مؤثرتر از خانواده‌های نیازمند را فراهم می‌کند.

وی ضمن تقدیر از این خیر گرانقدر و تمامی نیکوکارانی که همواره در مسیر حمایت از محرومان همراه کمیته امداد هستند، افزود: تقویت ارتباطات مردمی و شناسایی ظرفیت‌های خیرخواهانه جامعه، یکی از مسیرهای مهم توسعه خدمات حمایتی است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های محلی، این همدلی‌ها را به جریانی مستمر و هدفمند تبدیل کنیم.

محیط در پایان تأکید کرد: هر اقدام خیرخواهانه، هرچند کوچک، می‌تواند چراغ امیدی در زندگی خانواده‌ای نیازمند باشد و تداوم این همراهی‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی بهتر به محرومان باشد.