

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۱۷ آبان به شرح زیر است:

خانم‌ها و آقایان، مردم حماسه ساز مبعوث و سرافراز ایران، سلام. در دویست وپنجاه وسومین شب حماسه ماندگار این سرزمین، با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ با شما هستیم، در واشنگتن، بارانِ انتقادهاست که بر سر ترامپ و حزبِ جمهوریخواه میبارد! تا جاییکه ترامپ بالاخره مجبور شده رسما در نوشته‌ای در فضای مجازی پس چند روز، شکستش در انتخابات رو بپذیره و ریزش شدیدِ ۳ تریلیونِ بورس رو ناشی از اون بدونه. حالا پس از ۵ روز از انتخاباتِ میاندوره‌ای کنگره و شکستِ ترامپ و هم حزبی هاش، شکست‌های میدانی هم، یکی یکی به چالش‌های سیاسی ترامپ اضافه میشه؛ چالشایی همچون افزایش مخالفت‌ها با ادامه جنگ و بالا گرفتن اختلافات در واشنگتن و تلاویو، تا ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز و ناکامی در تضعیفِ توان موشکی و پهپادی ایران.

موشکا و پهپادایی که دیشب و امروز بار‌ها در تنگه هرمز به سمت دشمن و کشتیهاش شلیک شدن تا معاون پیشین سنتکام، بگه: ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نابودی توان موشکی و پهپادی ایران، مهمترین شکست این جنگه. جنگی که روندش با یه سؤال جدی در سنا مواجهه: اگه اونطور که ترامپ و هگست میگن، توان نظامی ایران نابود شده، چرا جنگ همچنان ادامه داره و دولتِ آمریکا به ۶۷ میلیارد دلار بودجه نظامیِ جدید نیاز پیدا کرده؟ البته فقط در سنا نیست که اوضاع به ضرر جریان ترامپیسمه، در میان افکار عمومی نیز همانطور که نتایج انتخابات نشون داد، حمایت از جنگ و جنگ افروزا بشدت کم شده. جنگ عراق سال‌ها یکی از نامحبوبترین جنگ‌های آمریکا بود، اما داده‌های جدید نشون میده حمایت از جنگ با ایران به منفی ۳۲ درصد رسیده؛ رقمی پایین‌تر از جنگ ویتنام و عراق.

حالا شکست‌های انتخاباتی در کنار شکست‌های نظامی، ممکنه وزیر جنگ ترامپ رو به استیضاح بکشونه و قربانی کنه. چنانکه چندین نظامی ارشد، پیش‌تر قربانی شکست از ایران شدن. تغییراتی که تحلیلگران به کنایه، بهش میگن تغییر رژیم در واشنگتن... مثل روزنامه القدس العربیِ چاپِ لندن که در مقاله‌ای با عنوان «ترامپ به دنبال تغییر نظام در تهران بود، اما نظام خودِ آمریکا را تغییر داد»، به نتایج انتخاباتِ میاندوره ایِ آمریکا و شکستِ حزبِ ترامپ پرداخته، این تغییر و تحولات از منظر خیلی از تحلیلگرانِ آمریکایی فقط یک شکستِ سادهِ سیاسی و انتخاباتی نیست، سرایتِ شکستِ نظامی به همهِ وجوهِ ابرقدرتیِ آمریکاست. برای همینه که کسی مثل جفری ساکس، اقتصاددانِ مشهور آمریکایی، از پایان رؤیای سلطه جهانی آمریکا سخن گفته. ساکس برای ترمیم این وضع، یه خواسته اساسی رو هم مطرح کرده: توقفِ حمایتِ بی قیدوشرطِ واشنگتن از رژیم صهیونیستی. حمایت‌هایی که واشنگتن رو درگیر یه جنگ ناکام با ایران کرده.

حالا آثار این شکست که از تنگه هرمز به واشنگتن پرتاب شده به سرزمین‌های اشغالی هم رسیده. در تلآویو سرکردهِ جنگ افروزان: نتانیاهو هم همانند ترامپ با چالش‌های سیاسی تازه‌ای روبه رو شده و تشکیل کابینه جدیدِ اشغالگران، به یه جنایتکار دیگه بنام گادی آیزنکوت واگذار شده. اینکه در این جابجایی‌های سیاسی و جناحی، کدوم جنایتکار در واشنگتن یا تل آویو در راس باشه برای ایران مهم نیس، چون اونا در ضدیت و دشمنی با ملت ایران، همصدان، فقط شاید در روش‌های دشمنی باهم متفاوت باشن، در سوی دیگر معادله جنگ، ایران، هر روز خودش رو چه از نظر دفاعی چه از نظر تهاجمی، قدرتمند و قدرتمندتر میکنه و بقول سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، صفآرایی هر قدرتی در برابر ایران محکوم به شکسته. اینها روایتی از دو سوی یک ماجراست؛ در یک سو، سران آمریکا با هزینه‌های سنگین جنگ، اختلافاتِ سیاسی، تغییراتِ مدیریتی و کاهش حمایت عمومی، و در سوی دیگر، ایران که مستحکم، چون کوه بر سر استقلال و عزتِ خود ایستاده. عزتی که مرهون ملتی مقاوم و به معنای واقعی همیشه در صحنه اس؛ مردمی که بیش از ۲۵۰ شبه، با وجود تفاوت سلیقه‌های سیاسی و اجتماعی، حتی زیر باران و در سرمای پاییز، پای ایران و پرچمش ایستاده اند.



نویسنده: زینب سلیمانی