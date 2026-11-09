با مشارکت جهادگران قرارگاه جهادی جنگ رمضان، ۶ هزار و ۱۲۳ واحد آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم در اصفهان بازسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: ۲۵ هزار و ۹۳۴ جهادگر در قالب قرارگاه جهادی جنگ رمضان در عملیات بازسازی، ایمن‌سازی و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده مشارکت کرده‌اند.

سید فضل‌الله بهرامی با تشریح عملکرد قرارگاه جهادی جنگ رمضان سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان افزود: بر اساس آمار جمع‌بندی‌شده، ۱۵ هزار و ۳۸۵ واحد در استان آسیب دیده‌اند که تاکنون ۶ هزار و ۱۲۳ واحد بازسازی شده و عملیات تکمیل سایر واحد‌ها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در بخش ایمن‌سازی، ۹ هزار و ۵۸۰ واحد ایمن‌سازی شده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۲۲ مورد عملیات نظافت و پاکسازی در مناطق آسیب‌دیده قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از واحد‌های مسکونی در برابر شرایط جوی بیان کرد: ۸ هزار و ۶۹۳ مورد پاکسازی و نصب پلاستیک نیز در این مناطق انجام شده است.

بهرامی ادامه داد: تاکنون شیشه ۵ هزار و ۳۶۴ واحد تعمیر یا تعویض شده و ۲۳ هزار و ۷۹۰ مترمربع شیشه نیز نصب شده است. همچنین یک‌هزار و ۸۵۳ مورد مرمت یا تعویض در و پنجره محقق شده که شامل ۷۵۴ مورد در و پنجره چوبی و یک‌هزار و ۱۴۸ مورد آلومینیومی است.

وی با بیان اینکه ۸۵۰ مورد تعمیر در‌های چوبی نیز به‌صورت جداگانه ثبت شده است، افزود: در بخش عملیات ساختمانی، ۳ هزار و ۶۰۰ مورد سفیدکاری و گچ‌کاری و ۳۷۰ مورد دیوارچینی و کاشی‌کاری انجام شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از اجرای خدمات تأسیساتی در واحد‌های آسیب‌دیده نیز خبر داد و گفت: ۳۵ مورد اجرای تأسیسات و در آمار کلی قرارگاه ۳۱۴ مورد عملیات تأسیساتی ثبت شده است.

بهرامی با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در این اقدامات افزود: ۶۱۴ نفر از بسیج معلمین در فعالیت‌های جهادی مشارکت داشته‌اند و ۸۹۴ مورد قالیشویی نیز برای خانواده‌های آسیب‌دیده انجام شده است.

وی شمار جهادگران مشارکت‌کننده در این قرارگاه را ۲۵ هزار و ۹۳۴ نفر اعلام کرد و گفت: تأمین مصالح ساختمانی در شهر اصفهان با همکاری شهرداری و در سایر شهر‌های استان با مسئولیت بنیاد مسکن انجام می‌شود.

بهرامی با تأکید بر ادامه فعالیت‌های قرارگاه جهادی جنگ رمضان بیان کرد: هدف این قرارگاه، تسریع در بازسازی، ارتقای ایمنی واحد‌های آسیب‌دیده و ارائه خدمات حمایتی با مشارکت گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی است تا هیچ واحد آسیب‌دیده‌ای بدون رسیدگی باقی نماند.