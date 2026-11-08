مدیر آبفا منطقه بندر ماهشهر استان خوزستان از افزایش ظرفیت پمپاژ فاضلاب در لیفت فاز ۶ این شهر با نصب و راه‌اندازی یک دستگاه پمپ جدید ۶ اینچ با توان ۱۵ کیلووات و تعویض شیر (ولو) پمپ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی بیان داشت: در راستای ارتقای عملکرد تأسیسات فاضلاب و بهبود فرآیند انتقال فاضلاب، یک دستگاه پمپ جدید ۶ اینچ با توان ۱۵ کیلووات در لیفت فاز ۶ نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: همچنین به‌منظور بهبود عملکرد تجهیزات و افزایش راندمان پمپاژ، شیر (ولو) پمپ تعویض شد که با انجام این اقدامات، ظرفیت پمپاژ این ایستگاه افزایش یافته است.

مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر تصریح کرد: در حال حاضر دو دستگاه پمپ در این لیفت در مدار بهره‌برداری قرار دارند و به‌صورت همزمان فعالیت می‌کنند.

چاشیانی ادامه داد: افزایش ظرفیت پمپاژ در لیفت فاز ۶، علاوه بر ارتقای توان انتقال فاضلاب، با هدف همکاری و کمک به شهرداری در زمینه دفع و مدیریت آب‌های سطحی در زمان بارندگی انجام شده است تا ظرفیت عملیاتی این تأسیسات برای مدیریت شرایط بارندگی افزایش یابد.