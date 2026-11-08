به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب با اشاره به آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی استان اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار هکتار از اراضی زراعی خوزستان، معادل بیش از ۸۸ درصد مجموع این اراضی، حدنگاری شده و برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی آنها اقدامات لازم انجام گرفته است.

صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت

وی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های قانونی برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی و باغات افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محدودیت حدنصاب مساحت برای صدور سند مالکیت برخی اراضی کشاورزی که پیش از ابلاغ این قانون به‌صورت قطعات مفروز درآمده‌اند، برداشته شده است.

مدیرکل ثبت استان تصریح کرد: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه اراضی کشاورزی و باغات در زمان ابلاغ قانون، یعنی خردادماه ۱۴۰۳، به‌صورت مفروز وجود داشته، بهره‌برداری کشاورزی از آنها به تأیید جهاد کشاورزی رسیده باشد و اراضی مجاور نیز متعلق به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، امکان صدور سند مالکیت حدنگار با هر میزان مساحت فراهم است.

دو مسیر برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی

خوب با اشاره به روش‌های پیش‌بینی‌شده برای صدور سند مالکیت این اراضی گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان امور اراضی مکلف است با نقشه‌برداری از اراضی کشاورزی، نسبت به شناسایی متصرفان اقدام کند. پس از ارائه نقشه‌ها به اداره ثبت و درج اطلاعات در سامانه موضوع ماده ۱۰، چنانچه ظرف شش ماه اعتراضی نسبت به اطلاعات و نقشه‌های منتشرشده واصل نشود، اداره ثبت برای صدور سند مالکیت اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: کشاورزان برای دریافت سند مالکیت نباید صرفاً منتظر انجام نقشه‌برداری و اقدامات سازمان امور اراضی باشند، بلکه می‌توانند به‌صورت مستقل نیز درخواست خود را به اداره ثبت ارائه دهند. برای این منظور، متقاضیان پس از تهیه نقشه ملک، باید از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir درخواست خود را ثبت کنند.

مراحل ثبت درخواست و مدارک موردنیاز

مدیرکل ثبت استان درباره مدارک موردنیاز برای ثبت درخواست توضیح داد: متقاضیان باید مستندات و مدارک دال بر مالکیت خود، از جمله قولنامه، مبایعه‌نامه عادی، گواهی حصر وراثت و سایر مدارک مرتبط با مالکیت یا نسق زراعی را به همراه فایل نقشه ملک در سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: پس از تکمیل ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، تصاویر اسناد و مستندات موردنیاز که برابر با اصل شده‌اند، باید از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارسال شوند تا پرونده در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

خوب خاطرنشان کرد: پس از بررسی مدارک و احراز شرایط قانونی و تصرفات مالکانه متقاضی، هیأت رأی خود را صادر می‌کند. رأی صادرشده در روزنامه آگهی می‌شود و از تاریخ انتشار نخستین آگهی، مهلت قانونی ۶۰ روزه برای اعتراض در نظر گرفته شده است. چنانچه در این مدت اعتراضی واصل نشود، مراحل صدور سند مالکیت انجام و سند به مالک تحویل داده خواهد شد.

تشکیل ۱۹ هزار و ۷۵۰ پرونده و صدور رأی برای ۹۵ درصد آنها در سال ۱۴۰۵

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان، با اشاره به عملکرد واحد‌های ثبتی استان در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۹ هزار و ۷۵۰ پرونده در چارچوب این قانون تشکیل شده که از این تعداد، برای ۹۵ درصد پرونده‌ها پس از طی مراحل قانونی، رأی صادر شده است.

وی افزود: این آمار بیانگر روند رسیدگی به درخواست‌های مردمی برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی و صدور آرای قانونی در این زمینه است.