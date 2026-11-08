به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کشتی ساحلی المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، کیارش ترابی، نماینده کشورمان در وزن ۷۰ کیلوگرم، در دیدار رده‌بندی به مصاف میکیتا کوزمنکو از اوکراین رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف شد.

کیارش ترابی چهارمین نماینده کشتی ایران در بازی‌های المپیک جوانان بود که بدون مدال به کار خود پایان داد.

به این ترتیب پرونده تیم چهار نفره کشتی ساحلی ایران با یک مدال نقره و یک مدال برنز که توسط امیرعلی دومیرکلایی و رضا جلیلیان به دست آمد، در المپیک جوانان داکار بسته شد.