عملیات مرمت و کاهگل کاری بدنه راسته بازار تاریخی نطنز با هدف حفاظت از این اثر ۸۰۰ ساله و صیانت از هویت تاریخی و معماری شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت: این عملیات با تأمین اعتبار اداره راه و شهرسازی شهرستان و در چارچوب تفاهم‌نامه بازآفرینی شهری اجرا می‌شود و مراحل آن زیر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی قرار دارد.

هاجر شریفی افزود: مرمت و سامان‌دهی بافت‌های تاریخی و حفظ سیمای اصیل و سنتی شهر نطنز از اولویت‌های این اداره است و اجرای این طرح در احیای منظر تاریخی شهر و حفاظت از ارزش‌های فرهنگی آن نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری بازار سنتی نطنز گفت: حجره‌های این بازار محل فعالیت هنرمندان و صنعتگران در رشته‌هایی همچون سفالگری، سرامیک‌سازی سنتی، گیوه‌دوزی، چاقوسازی، قفل‌سازی و آهنگری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز قدمت بنا‌های بازار را حدود ۸۰۰ سال اعلام کرد و افزود: مرمت و حفاظت از این مجموعه علاوه بر صیانت از میراث معماری شهر، زمینه حفظ هنر‌ها و مشاغل سنتی و تقویت ظرفیت گردشگری نطنز را فراهم می‌کند.