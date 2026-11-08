به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با تشریح عملکرد شش‌ماهه مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: در این مدت ۸۳۵ هزار و ۸۴۸ مورد غربالگری اولیه سلامت روان در جمعیت زیر پوشش مراکز خدمات جامع سلامت انجام شد که از این تعداد، ۲۴ هزار و ۴۱ مورد مثبت بوده است.

وی افزود: همچنین ۵۴۶ هزار و ۳۳۶ مورد غربالگری اولیه در زمینه درگیری با اختلال مصرف مواد، الکل و دخانیات انجام شد که ۱۹ هزار و ۲۰۸ مورد آن نتیجه مثبت داشته است.

دکتر شریفی با تأکید بر حق دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت روان گفت: غربالگری اولیه سلامت روان از خدمات پایه نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه است و همه افراد، بدون تبعیض، حق دسترسی به این خدمات را دارند. همچنین افراد دارای نتیجه غربالگری مثبت باید برای ارزیابی تکمیلی به کارشناس سلامت روان یا پزشک ارجاع شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره حقوق مراجعان در فرایند غربالگری مصرف مواد، الکل و دخانیات نیز بیان کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات، برخورداری از خدمات بدون انگ و قضاوت، دریافت مداخلات مختصر، رضایت آگاهانه و دسترسی به آموزش‌های علمی کاهش آسیب از جمله حقوق مراجعان است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: افرادی که در مرحله پرخطر مصرف مواد قرار دارند، باید علاوه بر دریافت بازخورد درباره نتیجه غربالگری، از مداخلات مناسب و اطلاعات لازم برای کاهش خطرات مصرف، از جمله پیشگیری از بیماری‌های HIV و هپاتیت و مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد مواد برخوردار شوند.

دکتر شریفی در بخش دیگری از گزارش عملکرد این مدیریت از انجام ۱۹۵ هزار و ۲۴۷ مورد غربالگری اولیه همسرآزاری در جمعیت زیر پوشش مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد.

وی با اشاره به حساسیت این نوع غربالگری تأکید کرد: رعایت اصل «اول آسیب نرسان» در شناسایی موارد همسرآزاری اهمیت اساسی دارد و حفظ امنیت جسمی و روانی مراجعان، محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی باید در اولویت قرار گیرد.

دکتر مهرداد شریفی افزود: افرادی که در جریان غربالگری با موارد آسیب جسمی یا روانی مواجه هستند، باید متناسب با شرایط خود از معاینات و مراقبت‌های فوری پزشکی، ارزیابی سلامت روان و خدمات حمایتی برخوردار شوند.