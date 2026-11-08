تعطیلی مدارس ایلام با وجود آفتاب و نبود باران در برخی مناطق، پرسش‌هایی درباره دقت پیش‌بینی هواشناسی و مبنای تصمیم مدیریت بحران ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تعطیلی مدارس ایلام در حالی اعلام شد که هشدار‌های هواشناسی از بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب خبر می‌داد و مدیریت بحران استان تصمیم به تعطیلی مدارس گرفت.

اما در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه شهر ایلام، آسمان آفتابی بود و خبری از بارندگی نبود؛ همین موضوع، پرسش‌هایی را درباره میزان انطباق پیش‌بینی‌های هواشناسی با شرایط واقعی جوی مطرح کرده است.