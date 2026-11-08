در پی پیش‌بینی بارندگی شدید و کاهش محسوس دما، مدارس مازندران دوشنبه ۱۸ آذر در همه مقاطع غیرحضوری است؛ اما فعالیت ادارات و بانک‌ها برقرار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدارس مازندران در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه ۱۸ آبان به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند و ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان دایر هستند.

عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به پیش‌بینی بارندگی شدید، کاهش محسوس دما و احتمال آب‌گرفتگی معابر گفت: این تصمیم با پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به شرایط جوی اتخاذ شده است.

وی افزود: غیرحضوری شدن مدارس شامل ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود و همه این مجموعه‌ها فردا با تمام ظرفیت و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

قاسمی طوسی با اشاره به آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان گفت: مرخصی مدیران استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز با دستور استاندار مازندران لغو شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تأکید کرد: هرگونه تصمیم درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات در روزهای آینده، از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی اعلام می‌شود؛ بنابراین شهروندان از توجه به اخبار غیررسمی و بازنشر آن‌ها خودداری کنند.