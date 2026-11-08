تیم فوتبال جزیره قشم با برتری مقابل حریف خود به صدر جدول لیگ دسته یک نزدیک شد.

لیگ دسته یک فوتبال؛ جزیره قشم به صدر جدول نزدیک شد

لیگ دسته یک فوتبال؛ جزیره قشم به صدر جدول نزدیک شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال امروز یکشنبه (۱۷ آبان) با برگزاری ۴ بازی پیگیری شد که در نخستین دیدار نیروی زمینی مقابل شاهین بندرعامری شکست خورد.

نتایج دیدار‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

نیروی زمینی صفر - شاهین بندرعامری ۲

مس کرمان ۲ - نفت مسجد سلیمان یک

فرد البرز ۴ - بعثت کرمانشاه یک

جزیره قشم یک - مس رفسنجان صفر

مس رفسنجان با پیروزی مقابل جزیره قشم می‌توانست موقتا صدرنشین شود، اما این فرصت را از دست داد.