عملیات حفاظتی و مرمتی قلعه تاریخی قمیشلو در شهرستان تیران و کرون با مشارکت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی و جمعی از خیران فرهنگی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در مرحله نخست این عملیات، مرمت سقف‌های آسیب‌دیده و اصلاح ناودان‌ها و سامانه هدایت آب‌های سطحی با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت و تخریب بیشتر بخش‌های مختلف بنا محقق شده است.

سید روح‌الله سیدالعسگری با اشاره به ویژگی‌های تاریخی و معماری قلعه قمیشلو افزود: این بنای تاریخی با وسعتی حدود یک هکتار و ۱۱۰ اتاق، در گذشته به‌عنوان شکارگاه ظل‌السلطان مورد استفاده قرار می‌گرفته و اکنون در محدوده منطقه حفاظت‌شده قمیشلو قرار دارد.

وی با بیان اینکه انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون طی چند سال گذشته در کنار اداره میراث‌فرهنگی و با مشارکت فرمانداری و خیرین در حفاظت و مرمت این مجموعه نقش داشته است، گفت: در مرحله اخیر، بخشی از آسیب‌های کالبدی بنا با مرمت سقف‌ها و سامان‌دهی مسیر هدایت آب بارندگی برطرف شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی در این مجموعه تاریخی افزود: نفوذ و ماندگاری رطوبت در بخش‌های آسیب‌دیده سقف و سایر عناصر معماری، موجب تشدید فرسودگی و تخریب تدریجی مصالح تاریخی می‌شود؛ از این رو اصلاح ناودان‌ها و هدایت اصولی آب‌های سطحی از اقدامات ضروری برای حفاظت از بناست.

سیدالعسگری همچنین از برنامه واگذاری قلعه تاریخی قمیشلو به بخش خصوصی برای احیا و بهره‌برداری خبر داد و گفت: پس از رفع موانع موجود، این بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا زمینه احیا و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن فراهم شود.

وی مشارکت انجمن‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی را در کنار نظارت تخصصی میراث‌فرهنگی، از عوامل مؤثر در حفاظت پایدار از بنا‌های تاریخی دانست.