به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سیدانور رشیدی اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی، مدیریت شهری سنندج برنامه‌ریزی برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر، بارش برف و حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اقدامات چندساله مدیریت شهری در زمینه اصلاح زیرساخت‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: تاکنون ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر شناسایی و اقدامات اصلاحی از جمله اصلاح شبکه و لوله‌گذاری در این نقاط انجام شده است.

شهردار سنندج با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی کامل ستاد‌های برف‌روبی در ۲۲ نقطه شهر، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای استقرار نیرو‌ها و تجهیزات شد و بر پیش‌بینی چند ایستگاه عملیاتی در نایسر تأکید کرد.

رشیدی با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای تکمیل اقدامات آماده‌سازی اعلام کرد: اول آذرماه زمان آغاز فاز اجرایی این برنامه خواهد بود و تمامی مناطق باید پیش از این تاریخ آمادگی لازم را کسب کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ ماشین‌آلاتی نباید به دلیل کوتاهی یا ضعف در برنامه‌ریزی از چرخه عملیات خارج باشد، خواستار نظارت دقیق بر وضعیت تجهیزات شد

شهردار سنندج با تأکید بر ضرورت تسهیل خدمات‌رسانی در روز‌های برفی، دستور داد امکاناتی از جمله کیسه و گونی ماسه و نمک در مراکز ضروری و پرتردد از جمله مدارس، نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها توزیع شود.