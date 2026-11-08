به همت نمایندگی بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان در مراسمی از پیرغلام حسینی(ع) حاج جواد نمازی برادر شهیدان والامقام اکبر و حجت اله نمازی در خرم آباد تجلیل شد.



به گزارش چندین دهه خادمی حاج جواد نمازی در هیئت‌های مذهبی،جلسه های ادعیه و جوامع مداحی این شهرستان تکریم شد به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی بنیاد دِعبِلِ خُزاعی استان لرستان اعلام کرد: در اجرای برنامه های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیرغلامان حسینی(علیه السلام ) همزمان با ایام فاطمیه (س) و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، در مراسمی با حضور سرهنگ طرهانی مسئول امور ایثارگران قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ لرستان،مسلم رضایی پور مدیر بنیاد دِعبلِ خُزاعی استان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل های دینی لرستان، حجت یوسفیان مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان خرم آباد و جمعی از مسولان هیئت های مذهبی، ذاکران و پیرغلامان حسینی (علیه السلام)، پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده های معظم شهدا‌، با اهدای لوح تقدیر مشترکی از طرف مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی لرستان و مدیر محترم بنیاد دِعبلِ خُزاعی استان لرستان، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی (علیه السلام)، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و هدایایی معنوی از

معنوی و معطر به شمیم حسینی(ع) با قدردانی از حضور مدعوین و تسلیت ایام فاطمیه (سلام الله علیها)، با اشاره به خدمات و فعالیت های این بنیاد در سطح کشور و در استان لرستان گفت:سلسله برنامه های تکریم پیرغلامان حسینی( علیه السلام) یکی از محورهای اصلی و مستمر فعالیت های بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان است.

مدیر بنیاد دِعبِلِ خُزاعی استان لرستان در این مراسم مسلم رضایی پور با اشاره به ابعاد شخصیتی و فرهنگی حاج جواد نمازی، از سال‌ها خدمت و خادمی وی در هیئت‌ها و مجالس مذهبی خرم‌آباد یاد کرد و جایگاه این پیرغلام را در فرهنگ دینی و آیینی شهر مورد توجه قرار داد. وی همچنین با اشاره به پیشینه خانواده شهیدپرور نمازی، ایثار و تقدیم دو شهید والامقام برای دفاع از کیان ایران اسلامی را از افتخارات این خانواده دانست.

مسئول امور ایثارگران قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ لرستان هم با اشاره به جانفشانی های شهدای والامقام ارتش سرافراز و لشگر ۸۴ لرستان در جنگ های تحمیلی هشت ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از دو برادر شهید اکبر و حجت‌الله نمازی به‌عنوان افتخارات ارتش جمهوری اسلامی یاد کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: شهید اکبر نمازی در هفتم مرداد سال ۱۳۶۴ در جزیره مجنون و شهید حجت‌الله نمازی در شانزدهم شهریور سال ۱۳۶۶ در سردشت کردستان به فیض شهادت نائل شدند.

در این مراسم معنوی مداحان اهل بیت (ع) کربلایی محمود پورحمزه از موکب خادمان اهل بیت (ع) و هیئت ۷۲ تن شهدا اسدآبادی، حاج بهرام رضایی از مجموعه هیئت حدیث شریف کساء و حاج علی حاتمیان پیرغلام برتر و منتخب اجلاس بین المللی کرمان و مدیر مجمع الذاکرین امیر المومنین ( ع) به ذکر مصیبت و مداحی در سوگ اهل‌بیت(ع) پرداختند.

حاج جواد نمازی،‌ متولد ۱۳۲۳ بازنشسته فرهنگی و از مدیران نمونه و فرهیخته اداره آموزش و پرورش لرستان است که سال‌های متمادی از عمر خود را در مسیر خدمت به مجالس و هیئت‌های مذهبی خرم‌آباد سپری کرده است.