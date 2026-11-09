به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، زعفران دیلمان، محصولی ارزشمند با کیفیتی هم‌تراز با زعفران خراسان، این روز‌ها به مرحله برداشت رسیده است.

محصولی گران‌بها که علاوه بر عطر و کیفیت ممتاز، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برای منطقه به همراه دارد.

پیش‌بینی می‌شود امسال از ۳۵ هکتار مزرعه زعفران دیلمان، ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم زعفران خالص برداشت شود که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

کشت این محصول باارزش، زمینه اشتغال حدود ۷۰ خانوار را در دیلمان فراهم کرده و با توجه به ارزش افزوده بالا و استقبال بازار، هر سال بر شمار بهره‌برداران آن افزوده می‌شود.