در پی بارش باران و ایجاد روان‌آب‌ها در معابر شهری، ۱۷۰ مورد حادثه پس‌زدگی فاضلاب در نقاط مختلف استان اصفهان به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان (۱۲۲) عملیات رسیدگی و رفع این حوادث از شنبه ۱۷ آبان ماه آغاز شده و با تلاش نیرو‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنان ادامه دارد.

سید محمدعلی اردستانی‌زاده از شهروندان خواست از باز کردن دریچه‌های شبکه فاضلاب برای تخلیه روان‌آب‌های سطحی خودداری کنند؛ چراکه ورود حجم زیاد روان‌آب به شبکه فاضلاب می‌تواند موجب افزایش بار شبکه و بروز پس‌زدگی فاضلاب در منازل و معابر شود.