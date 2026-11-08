به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات اجرایی توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در مناطق تازه توسعه‌یافته نقده، با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و در قالب اجرای ۷۰۰ متر شبکه آغاز شد.

منصور قلیزاده، مدیر امور آب و فاضلاب نقده، با اعلام این خبر گفت: این پروژه با پیشرفت اجرایی ۱۰ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود طی چهار ماه به پایان برسد و آماده بهره‌برداری شود.

با تکمیل این طرح، ۱۳۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهره‌مند می‌شوند. ساکنان این مناطق که در سال‌های گذشته برای دفع فاضلاب از چاه‌های سنتی استفاده می‌کردند، با اجرای این طرح به شبکه مدرن فاضلاب دسترسی خواهند یافت.