انحراف از جاده و واژگونی خودروی سواری پرشیا در محور ماکو - شوط در آذربایجان غربی، پنج مصدوم برجا گذاشت و مصدومان پس از اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمرآذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پرشیا در محور ماکو _ شوط نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.