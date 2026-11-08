به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از واحدهای فعال در زمینه تصفیه دوم روغن با هدف بررسی وضعیت فعالیت و میزان رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی بازدید کردند.

مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، گفت: در جریان این بازدیدها، فرآیند تولید، نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی و روغنی، کنترل آلاینده‌های هوا، جمع‌آوری و دفع پساب‌های صنعتی و عملکرد تجهیزات و سامانه‌های کنترل آلودگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی در فعالیت واحدهای صنعتی افزود: صنایع موظف‌اند فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات محیط زیست انجام دهند و با به‌کارگیری تمهیدات فنی و تجهیزات مناسب، از انتشار و ورود آلاینده‌ها به محیط زیست جلوگیری کنند.

خانی همچنین بر مدیریت اصولی پسماندهای حاصل از فرآیند تصفیه روغن، پیشگیری از نشت مواد نفتی و هیدروکربنی به خاک و منابع آب و رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید کرد.