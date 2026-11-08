سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان یزد با شیوه‌ای متفاوت از دوره‌های گذشته در حال اجراست و بخش تکمیلی آن با مراجعه هدفمند مأموران آمارگیری به خانوار‌های منتخب انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقانی‌زاده، مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان یزد، در گفت و گو با خبر 20 شبکه یزد با اشاره به اهمیت این طرح گفت: سرشماری یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های آماری کشور است و اطلاعات حاصل از آن مبنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و تخصیص امکانات و اعتبارات در شهر‌ها و استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: بخش عمده سرشماری امسال با استفاده از اطلاعات سامانه‌های ثبتی کشور و به شیوه ثبتی‌مبنا انجام شده و در مرحله تکمیلی، بخشی از اطلاعات از طریق مراجعه حضوری و هدفمند مأموران آمارگیری جمع‌آوری می‌شود.

مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان با بیان اینکه در این دوره برخلاف سرشماری‌های گذشته به درِ منازل همه مردم مراجعه نمی‌شود، گفت: حدود ۷۰ مأمور آمارگیری در استان برای مراجعه به نزدیک به ۱۱ هزار خانوار تعیین شده‌اند.

دهقانی‌زاده با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات خانوار‌ها اظهار داشت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده صرفاً در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد و برای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارتقای سطح رفاه مردم استفاده خواهد شد.

وی همچنین از افرادی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند خواست برای تکمیل اطلاعات خود به سامانه «دولت من» مراجعه کنند.

دهقانی‌زاده تأکید کرد: فقط افرادی که از سرشماره مرکز آمار ایران پیامک دریافت کرده‌اند، لازم است برای ثبت اطلاعات اقدام کنند تا از جا ماندن هیچ‌یک از جمعیت استان در سرشماری جلوگیری شود.