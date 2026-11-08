جریمه نقدی برای متخلفان ارز صادراتی در خرم آباد لرستان
رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی خرمآباد گفت:صادر کنندگانی که با دریافت ارز یارانهای و حمایتهای دولتی از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کرده بودند، به بازگشت ارز و جریمههای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی خرمآبادگفت:صادرکنندگانی که با دریافت ارز یارانهای و حمایتهای دولتی اقدام به تولید و صادرات کرده و از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی خودداری کرده بودند علاوه بر بازگشت ارز به جریمههای سنگین نقدی محکوم شدند.
هادی محمدی گراوند گفت:مراحل رسیدگی به پروندههای انجام نشدن تعهدات ارزی صادرکنندگان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلف های قاچاق کالا و ارز خرمآباد وارد مرحله اجرایی قاطع شد.
وی با اشاره به رابطه مستقیم میان حمایتهای دولتی و تعهدات صادرکنندگان بیان کرد: بسیاری از این صادرکنندگان در فرآیند تولید و تأمین مواد اولیه از ارز یارانهای و تخصیصهای دولتی بهرهمند شدهاند.
وی افزود:صادرکننده برزای بهرهمندی از این مزیت ارزی باید ارز حاصل از صادرات خود را از روشهای قانونی واردات کالا، تحویل ارز به بانک مرکزی و…به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
بر این اساس شعبه ششم تعزیرات حکومتی خرمآباد با رسیدگی دقیق به مستندات علاوه بر الزام صادرکنندگان متخلف به رفع تعهدات ارزی احکامی مبنی بر تعلیق کارت بازرگانی ،خروج ممنوع و پرداخت جرایم سنگین نقدی در حق صندوق دولت صادر کرده است و با هرگونه اهمال در بازگشت سرمایههای ارزی به کشور برخورد قاطع قانونی خواهد شد.