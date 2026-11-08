رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی خرم‌آباد گفت:صادر کنندگانی که با دریافت ارز یارانه‌ای و حمایت‌های دولتی از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کرده بودند، به بازگشت ارز و جریمه‌های نقدی محکوم شدند.





به گزار ش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی خرم‌آبادگفت:صادرکنندگانی که با دریافت ارز یارانه‌ای و حمایت‌های دولتی اقدام به تولید و صادرات کرده و از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی خودداری کرده بودند علاوه بر بازگشت ارز به جریمه‌های سنگین نقدی محکوم شدند.

هادی محمدی گراوند گفت:مراحل رسیدگی به پرونده‌های انجام نشدن تعهدات ارزی صادرکنندگان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلف های قاچاق کالا و ارز خرم‌آباد وارد مرحله اجرایی قاطع شد.





وی با اشاره به رابطه مستقیم میان حمایت‌های دولتی و تعهدات صادرکنندگان بیان کرد: بسیاری از این صادرکنندگان در فرآیند تولید و تأمین مواد اولیه از ارز یارانه‌ای و تخصیص‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند.





وی افزود:صادرکننده برزای بهره‌مندی از این مزیت ارزی باید ارز حاصل از صادرات خود را از روش‌های قانونی واردات کالا، تحویل ارز به بانک مرکزی و…به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.



