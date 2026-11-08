توان موشکی وپهبادی ایران که با تکیه بر دانش بومی وتلاش متخصصان داخلی توسعه یافته به یکی از مولفه‌های قدرت دفاعی کشور تبدیل شده است. قدرتی که در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی پیام روشنی از اقتدار و آمادگی ایران به دشمنان مخابره می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، توان موشکی وپهبادی ایران که با تکیه بر دانش بومی وتلاش متخصصان داخلی توسعه یافته به یکی از مولفه‌های قدرت دفاعی کشور تبدیل شده است. قدرتی که در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی پیام روشنی از اقتدار و آمادگی ایران به دشمنان مخابره می‌کند.