به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمد دادرس گیلان از ادامه فعالیت سامانه سرد و بارشی تا عصر فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بارندگی ، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ از پیامد‌های فعالیت این سامانه است.

وی افزود: از امشب با تشدید بارندگی‌ها و کاهش ۵ تا ۱۵ درجه‌ای دما، بارش برف در مناطق کوهستانی استان پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین گفت: آبگرفتگی معابر و بالاآمدن آب رودخانه ها هم با توجه به شدت بارش ها دور از انتظار نیست.