با خروج سامانه بارشی از استان یزد، کاهش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک برای روز‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی استان یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد از پایان فعالیت هسته اصلی سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارندگی در مناطق شیرکوه با ۹ میلی‌متر، ده بالا و منشاد هر کدام با ۸ میلی‌متر و ایستگاه پیشکوه با ۷ میلی‌متر ثبت شده است.

به گفته دهقانی، در خضرآباد ۶، شهر نیر ۴ و در برخی مناطق نیز میزان بارش به حدود ۳ تا ۳.۵ میلی‌متر رسید؛ همچنین بسیاری از مناطق استان بارش‌های کمتر از ۲ میلی‌متر را تجربه کردند.

وی افزود: فعالیت عمده سامانه بارشی در استان به پایان رسیده، اما تا یکی دو ساعت آینده احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق جنوبی و شرقی استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وزش باد شدید و وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، اظهار داشت: از بعدازظهر دوشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش محسوس دما آغاز می‌شود و وزش باد نسبتاً شدید، به‌ویژه در دوشنبه بعدازظهر و سه‌شنبه، می‌تواند با گردوخاک همراه باشد.

دهقانی با هشدار نسبت به سرمای شبانه در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه گفت: در بسیاری از مناطق استان احتمال وقوع یخبندان وجود دارد و لازم است شهروندان برای پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سرما، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: دمای شهر یزد امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۵ درجه رسید و کمینه دما برای امشب ۱۳ درجه پیش‌بینی شده است؛ با این حال، در شب‌های پایانی هفته دمای کمینه در برخی مناطق استان به زیر ۱۰ درجه خواهد رسید.