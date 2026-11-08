به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در فضای مجازی نوشت: اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

رأی‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید است که انتخاب کند.

«پیشنهاد دو روزه» ما روی میز است: مطالبات آن، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید و نتایج آن را ببینید.

یا جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه رزمندگان هوشیار و ورزیده ما در میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان فرو خواهند ریخت.