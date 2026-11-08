رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان از فعالیت ۲۳ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی تربیتی برای سنجش نوآموزان در شهر‌ها و مناطق استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اقبال خانی گفت: از آغاز اجرای برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی (ابتدای مهر ۱۴۰۵) تا کنون حدود یک هزار و ۵۰۰ نوآموز به مراکز جامع سنجش استان مراجعه کردند.

وی گفت: ۲۳ پایگاه در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی ومداخله به‌هنگام رشدی- تربیتی در شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان برای اجرای برنامه سنجش اختصاص تا بهمن ماه جاری یافت.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان عنوان کرد: اولیاء نوآموزان ۴ تا ۶ سال می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی my.medu.ir نسبت به ثبت نام نوآموزان در پایگاه‌های سنجش محل زندگی خود با در نظر گرفتن اینکه این بازه زمانی محدود است اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سنجش در طول سال تحصیلی و در پایگاه‌های جامع سنجش انجام می‌شود خاطر نشان کرد: تعرفه عادی سنجش ۱۲۰ هزار تومان و پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است.

خانی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۳ هزار نوآموز با مراجعه به این مراکز جامع از لحاظ آمادگی تحصیلی، بینایی، شنوایی، جسمی، سلامت و هوش ارزیابی شوند.