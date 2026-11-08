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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای طرح شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی و راه اندازی ۲۶۶ مزرعه الگویی کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی استان اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش بهرهوری، انتقال دانش و کاهش فاصله عملکردی میان کشاورزان و بهرهگیری از ظرفیت کشاورزان پیشرو، تسریع انتقال یافتههای علمی و فناوریهای نوین به مزارع و ارتقای بهرهوری تولید به استانها ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه مزارع الگویی نباید صرفاً با شاخصهای کمی ارزیابی شود خاطرنشان کرد: افزایش این مزارع باید با هدف انتقال عملی دانش، الگوسازی روشهای موفق تولید و ارتقای بهرهوری دنبال شود و هر میزان بتوانیم دامنه فعالیت مزارع الگویی را گسترش دهیم، آثار مثبت آن در عملکرد بخش کشاورزی نمایان خواهد شد.