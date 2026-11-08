به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی استان اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، انتقال دانش و کاهش فاصله عملکردی میان کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت کشاورزان پیشرو، تسریع انتقال یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین به مزارع و ارتقای بهره‌وری تولید به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه مزارع الگویی نباید صرفاً با شاخص‌های کمی ارزیابی شود خاطرنشان کرد: افزایش این مزارع باید با هدف انتقال عملی دانش، الگوسازی روش‌های موفق تولید و ارتقای بهره‌وری دنبال شود و هر میزان بتوانیم دامنه فعالیت مزارع الگویی را گسترش دهیم، آثار مثبت آن در عملکرد بخش کشاورزی نمایان خواهد شد.