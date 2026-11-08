فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از اجرای مرحله سی‌ویکم طرح آرامش در شهر و کشف بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول چهار شبانه‌روز خبر داد و گفت: در این طرح ۱۵ قاچاقچی و ۱۷۸ خرده‌فروش دستگیر و ۳۵۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از اجرای مرحله سی‌ و یکم طرح آرامش در شهر و کشف بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول ۴شبانه روز، خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۱۵ نفر قاچاقچی و ۱۷۸ نفر خرده‌فروش دستگیر و ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌ آوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات اجرای مرحله سی‌ و یکم طرح آرامش در شهر اظهار داشت: کارکنان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و در برخورد با عوامل تهیه و توزیع این مواد، ۱۵ نفر قاچاقچی و ۱۷۸ نفر خرده‌ فروش را دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌ آوری و برای ساماندهی و طی مراحل درمان به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

سردار سلمانی با اشاره به دیگر دستاوردهای این عملیات خاطرنشان کرد: انهدام ۶ باند فعال در زمینه مواد مخدر، توقیف ۱۶ دستگاه خودرو، کشف یک‌هزار و ۶۵۹ عدد قرص غیرمجاز و پلمب ۲ باب مغازه فعال در حوزه جرایم مواد مخدر از دیگر نتایج اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی استان در ادامه با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه کارکنان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۵ تن انواع مواد مخدر کشف شده که بیانگر تداوم اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی و عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌ های مأموریتی پلیس است، اظهار داشت: پلیس با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های اطلاعاتی و عملیاتی و با مشارکت مردم، برخورد قاطع با شبکه‌ های تهیه و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌ کند و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند.