رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: از تلاش برای برکناری وزیر جنگ، به صورت کامل حمایت می‌کنم؛ او امنیت ملی ما را تضعیف کرده و جنگ پرهزینه علیه ایران را طراحی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای با‌ای بی سی نیوز اعلام کرد: من کاملا از تلاش برای برکناری پیت هگست وزیر جنگ، حمایت می‌کنم.

رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد: قاطعانه با طرح مربوط به (برکناری) «هگست» موافقم. فردی که به اصطلاح وزیر دفاع (جنگ) است، از قدرت خود سوء استفاده کرده، امنیت ملی ما را تضعیف نموده و این جنگ انتخابی پرهزینه و بی‌پروا علیه ایران را طراحی کرده است.

حکیم جفریز، سپس اضافه کرد: جنگ علیه ایران باعث جهش قیمت‌ها برای مردم آمریکا شده و امنیت کشور را کاهش داده است. پیت هگست باید برود.