به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: بار دیگر خواستار تشکیل یک کمیته مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره جنایت دشمن سعودی در روستای الشریه در بنی‌حشیش و دیگر جنایات آن در یمن هستیم.

یادداشت‌هایی درباره جنایت کامل و تمام‌عیار نظام سعودی در بنی‌حشیش به سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی مختلف ارسال کرده‌ایم. بر پایبندی خود به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حق مشروع یمن برای دفاع از مردم، حاکمیت، امنیت و منافع ملی خود تأکید می‌کنیم. از جامعه جهانی می‌خواهیم سکوت را کنار بگذارد، این جنایت را محکوم کند و نظام سعودی را برای متوقف کردن تجاوز و رفع محاصره یمن، زیر فشار قرار دهد.