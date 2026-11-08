

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ استاندار خراسان جنوبی در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه همه تمهیدات برای شرایط پیش رو اندیشیده شده است در استان گفت: مدیریت بحران استان در قالب ۴۱۴ گروه از اورژانس، هلال احمر، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیمارستانها، پلیس راه، آب، برق و گاز و همچنین همکاری جهاد و سپاه این ایام آماده ارائه خدمت به مردم برای حوادث احتمالی هستند.

هاشمی افزود: دهیاری‌ها به عنوان مسئولان ستاد مدیریت بحران در روستا‌ها برای اطلاع رسانی اولیه نقش بسیار مهم دارند لذا باید فعال و در حالت اماده باش باشند، تامین سوخت کافی، توزیع مناسب آرد و جمع اوری محصولات کشاورزی نیز باید انجام شود.

وی با بیان اینکه در این ایام مردم و دستگاه‌های اجرایی باید حتما صرفه جویی را نیز به جد مدنظر داشته باشند گفت: اصحاب رسانه و به خصوص صدا و سیما در این خصوص تاکنون بسیار خوب عمل کرده و از این پس نیز باید تبیین کنند.