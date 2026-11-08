آمادگی ۴۱۴ گروه برای ورود پدیده جوی ال نینو
استاندار خراسان جنوبی از آمادگی ۴۱۴ گروه برای ورود پدیده جوی ال نینو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ استاندار خراسان جنوبی در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به اینکه همه تمهیدات برای شرایط پیش رو اندیشیده شده است در استان گفت: مدیریت بحران استان در قالب ۴۱۴ گروه از اورژانس، هلال احمر، راهداری و حمل و نقل جادهای، بیمارستانها، پلیس راه، آب، برق و گاز و همچنین همکاری جهاد و سپاه این ایام آماده ارائه خدمت به مردم برای حوادث احتمالی هستند.
هاشمی افزود: دهیاریها به عنوان مسئولان ستاد مدیریت بحران در روستاها برای اطلاع رسانی اولیه نقش بسیار مهم دارند لذا باید فعال و در حالت اماده باش باشند، تامین سوخت کافی، توزیع مناسب آرد و جمع اوری محصولات کشاورزی نیز باید انجام شود.
وی با بیان اینکه در این ایام مردم و دستگاههای اجرایی باید حتما صرفه جویی را نیز به جد مدنظر داشته باشند گفت: اصحاب رسانه و به خصوص صدا و سیما در این خصوص تاکنون بسیار خوب عمل کرده و از این پس نیز باید تبیین کنند.