استاندار چهارمحال و بختیاری به همراه مدیران استانی و شهرستانی از وضعیت بارش و خسارت‌های ناشی از آن در شهرستان کوهرنگ، به‌ویژه منطقه بازفت، بازدید و دستور بررسی سریع میزان خسارت‌ها را صادر کرد.

چهارمحال و بختیاری؛ بازدید استاندار از مناطق باران‌زده کوهرنگ و بازفت

چهارمحال و بختیاری؛ بازدید استاندار از مناطق باران‌زده کوهرنگ و بازفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال وبختیاری به همراه مدیران استانی و شهرستانی از وضعیت بارش در شهرستان کوهرنگ به ویژه بازفت بازدید داشت.

خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها به ویژه زمین‌های کشاورزی، آب شرب، منازل مسکونی وراه‌های روستای وارد شده است.

آقای مردانی دستور بررسی در کوتاه‌ترین زمان به میزان خسارت‌ها را صادر کرد.