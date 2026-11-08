مردم انابد و بردسکن، شهید گمنام عملیات بدر را در آستانه فاطمیه به مشهد و گناباد بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان بردسکن میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس از عملیات «بدر» در منطقه شرق دجله شد؛ میزبانی باشکوهی که با حضور مردم شهیدپرور، دانش‌ آموزان و اقشار مختلف مردم در شهرهای انابد و بردسکن و تعدادی از مدارس شهرستان همراه بود.

به گزارش خبرنگار ما، حضور پیکر مطهر این شهید گرانقدر در بردسکن، فرصتی برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌ های والای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در آستانه ایام فاطمیه فراهم کرد.

مردم شهیدپرور شهر انابد و بردسکن با استقبال و ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، بار دیگر ارادت خود را به شهدای دوران دفاع مقدس نشان دادند.

همچنین پیکر مطهر این شهید در جمع دانش‌ آموزان و تعدادی از مدارس شهرستان حضور یافت و فضای آموزشی بردسکن عطرآگین به یاد و نام شهدای گرانقدر شد.

علی‌ اصغر پورعباس، مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس شهرستان بردسکن، با اشاره به برنامه‌ های پیش‌ بینی‌ شده برای حضور این شهید والامقام در شهرستان، اظهار داشت: مردم انقلابی و شهیدپرور بردسکن و انابد با استقبال باشکوه خود از این شهید گمنام، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌ های شهدا به نمایش گذاشتند.

وی افزود: پس از برگزاری آیین‌ های استقبال و وداع مردمی و حضور شهید در مدارس شهرستان، پیکر مطهر این شهید گمنام به شهرستان کاشمر انتقال داده شد تا ادامه برنامه‌ های تشییع و وداع در آن شهرستان برگزار شود.

پورعباس خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این شهید پس از تشییع و استقبال مردم مشهد مقدس، هم‌ زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برای خاکسپاری به شهرستان گناباد منتقل خواهد شد.

این میزبانی بار دیگر نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت در بردسکن همچنان زنده است و نسل جوان این شهرستان نیز در کنار پیشکسوتان انقلاب، خود را وامدار خون پاک شهدا می‌ داند.