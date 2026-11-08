در مرحله فعلی، خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها صفر، یک یا ۲ است و اعتبار کالابرگ‌شان شارژ نشده، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# ابتدا موجودی خود را بررسی کنند و در صورت نیاز، کد ۱۲ رقمی ورود به سامانه حمایت را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر اینکه تنها مسیر ثبت درخواست بررسی مجدد، سامانه حمایت به نشانی Hemayat.sfara.ir است، افزود: افراد باید با تلفن همراه سرپرست خانوار و از طریق کد ملی و کد ۱۲ رقمی وارد سامانه شوند.

وی ادامه داد: پس از ورود به سامانه، ابتدا موافقت‌نامه‌ای شامل چهار بند به کاربر نمایش داده می‌شود که باید آن را بپذیرد؛ سپس خانوار باید به پرسش‌هایی درباره مجموع درآمد و دارایی‌های خود، از جمله خودرو، ملک و سایر دارایی‌های مالی، پاسخ دهد. پس از تکمیل صفحه نخست، در صفحه دوم علت مشمول نشدن خانوار نمایش داده می‌شود.

صلواتی اضافه کرد: افرادی که به نتیجه اعلام‌شده اعتراض دارند و معتقدند درآمد یا وضعیت دارایی آنان با اطلاعات ثبت‌شده مطابقت ندارد، می‌توانند درخواست بررسی مجدد ثبت کنند و پس از انتخاب گزینه مربوط و ثبت نهایی، رسیدگی آغاز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه بررسی درخواست‌ها تا ۱۵ دی‌ماه برای همه افراد انجام خواهد شد، گفت: نتیجه رسیدگی فقط از طریق سامانه حمایت اعلام می‌شود. بررسی‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی انجام می‌گیرد و خانوار با ثبت درخواست، اجازه دسترسی دولت به اطلاعات ثبتی خود را می‌دهد؛ در صورت نیاز نیز بازدید میدانی انجام خواهد شد یا مدارک تکمیلی از خانوار درخواست می‌شود و پس از بررسی مجموعه اطلاعات، نتیجه می‌تواند بازگشت کالابرگ یا اعلام دلیل عدم برخورداری از آن باشد.

صلواتی با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی مراجعه گفت: در روز ۱۵ آبان، اعتبار کالابرگ خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها صفر، یک و دو بوده، شارژ شده است؛ بنابراین در حال حاضر فقط این گروه باید برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست احتمالی به سامانه مراجعه کنند.

وی افزود: خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها سه تا شش است باید تا ۲۵ آبان و خانوار‌هایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت تا ۹ است باید تا پنجم آذرماه منتظر بمانند؛ وضعیت تداوم دریافت کالابرگ برای این گروه‌ها هنوز مشخص نشده و نیازی به مراجعه زودتر از موعد نیست.

به گفته صلواتی، خانوار‌های دارای رقم پایانی صفر، یک و ۲ که کالابرگ‌شان شارژ نشده است، ۱۰ روز فرصت دارند تا از طریق کد دستوری و دریافت کد ۱۲ رقمی، وارد سامانه حمایت شوند و درخواست بررسی مجدد ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان درباره پیامک‌های جعلی و شیوه‌های کلاهبرداری هشدار داد و گفت: دولت برای این فرایند پیامکی حاوی لینک ارسال نمی‌کند؛ مردم باید از ارسال پیامک‌های ناشناس و لینک‌های نامعتبر در این زمینه پرهیز کنند و فقط از طریق سامانه حمایت و بازو‌های رسمی کالابرگ در پیام‌رسان‌های بله و روبیکا اقدام کنند.

وی از خانوار‌هایی که هنوز نوبتشان نرسیده یا کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند خواست فعلا به سامانه مراجعه نکنند، زیرا مراجعه زودهنگام موجب افزایش بار ترافیکی سامانه می‌شود. به گفته صلواتی، برای هر گروه بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده فرصت کافی در نظر گرفته شده است.