زهره نجف‌زاده، محمد صادق رمضانی و میلاد محمدی سه سینماگر قمی موفق به کسب جایزه از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سالن برج میلاد تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فیلم‌سازان، هنرمندان و مسئولان همراه بود، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و سه سینماگر قمی در این رویداد موفق به کسب جایزه شدند.

در بخش بهترین فیلم مستند بلند، جایزه برگزیده به فیلم «ایستاده در کنار تیمز» به تهیه‌کنندگی «زهره نجف‌زاده» از مستندسازان قمی رسید.

نجف‌زاده پیش‌تر نیز برای تهیه‌کنندگی این اثر، سیمرغ بلورین بهترین مستند چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، تندیس نقره‌ای جایزه شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت و جایزه فانوس جشنواره عمار و جایزه بهترین کارگردانی جشنواره ایثار را کسب کرده بود.

این فیلم مستند که به کارگردانی سید مصطفی موسوی‌تبار ساخته شده، روایت فعالیت‌های شهید سیدمحمد صنیع‌خانی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق است که در کسوت فرمانده ترابری و پشتیبانی سپاه ایفای نقش کرده و همچنین به آخرین روز‌های زندگی این شهید در خارج از ایران پرداخته است.

در بخش بهترین پویانمایی کوتاه نیز «میلاد محمدی» از فیلمسازان جوان قمی برای ساخت انیمیشن «ماجرا‌های نوید» شایسته تقدیر شد.

اما در بخش فیلم سینمایی بلند این جشنواره نیز «محمد صادق رمضانی» از تصویربرداران جوان قمی موفق به کسب جایزه بهترین فیلمبرداری شد.

رمضانی که فیلمبرداری پروژه‌های متعدد سینمایی از جمله فیلم‌های «اخت‌الرضا» و «نگهبان» را در کارنامه دارد، به عنوان فیلمبردار فیلم سینمایی «دشت سوزان» برگزیده نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت شد و تندیس این جشنواره را دریافت کرد.