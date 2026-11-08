به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، صادق ضیائیان با گفت: از روز دوشنبه کاهش نسبی دما به میزان ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد در بسیاری از مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند خسارت‌هایی به صنعت کشاورزی وارد کند.

وی افزود: این کاهش دما روز دوشنبه در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، ایلام، مرکزی، همدان، قزوین، مازندران و گلستان رخ می‌دهد.

ضیائیان افزود: روز سه‌شنبه نیز استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، ایلام، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، بوشهر، فارس، قم، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان تحت تأثیر کاهش دما قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این شرایط روز چهارشنبه نیز ادامه دارد، گفت: کاهش دما در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سمنان، تهران، قم، البرز، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، همدان و غرب و شمال اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیامد‌های این کاهش دما افزود: افزایش قابل توجه مصرف برق و گاز، احتمال یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و معابر، اختلال در حمل‌ونقل، ترکیدگی لوله‌های آب و افزایش خطر آتش‌سوزی و مسمومیت با مونوکسیدکربن از مخاطرات این شرایط جوی است.

ضیائیان با توصیه به مدیریت مصرف انرژی، بر احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، همراه داشتن تجهیزات زمستانی، کاهش سرعت در شرایط مه‌آلود و پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد و خواستار استفاده از پوشش گرم و مناسب، به‌ویژه برای کودکان و افراد آسیب‌پذیر شد.