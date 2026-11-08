تولیت آستان قدس رضوی، در پی درگذشت منصور انوری، نویسنده برجسته، با صدور پیامی این ضایعه را به اهالی فرهنگ و ادب و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پیام تولیت آستان قدس رضوی آمده است: درگذشتِ نویسنده فرهیخته و متعهّد انقلاب، خالق آثار ماندگار در عرصه ادبیات دینی و انقلابی، مرحوم «منصور انوری» فقدانی بزرگ برای اصحاب فرهنگ و ادب ایران به ویژه خراسان بزرگ است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی افزوده است: این نویسنده خوش‌ نام و انقلابی، سال‌ ها در عرصه ادبیات انقلاب و معارف اهل‌ بیت‌ علیهم‌ السلام قلم‌ فرسایی کرد و آثاری ماندگار همچون مجموعه فاخر «جاده جنگ» و رمان برجسته «از عشقاباد تا عشق‌ آباد» را از خود به یادگار گذارد. آثاری که نه‌ تنها جامعه ادبی کشور را تحت تأثیر قرار داد بلکه مورد نظر خاصّ امام مجاهد شهید انقلاب قرار گرفت. آرام‌ گرفتن پیکر این نویسنده متعهّد در جوار امام رئوف‌ علیه‌ السلام پاداش سال ها مجاهدت مخلصانه ایشان در مسیر فرهنگ، ادب و معارف اهل بیت‌ علیهم‌ السلام است.

در پایان پیام تولیت آستان قدس آمده است: «در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن‌ الحجج‌ علیه آلاف التحیّة والثناء این مصیبت را به اهالی فرهنگ و ادب و همچنین به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر مسألت دارم».