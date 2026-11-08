مردم مبعوث شده خوزستان با حضور آگاهانه خود در اجتماعات مردمی، اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیش از هشت ماه است که مردم بصیر و انقلابی خوزستان در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در میدان ها و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان در دفاع از ایران اسلامی حضوری آگاهانه دارند.

مردم مبعوث شده خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با اتحاد و همدلی در راه دفاع از ایران اسلامی مجاهدت و ایثارگری می‌کنند و ندای استکبار ستیزی خود را به جهانیان اعلام می کنند.