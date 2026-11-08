دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و گل‌گهر در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۶:۱۵ تیم فوتبال گل‌گهر در ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان میزبان ذوب‌آهن اصفهان بود که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۶۸ امیر جعفری، بازیکن گل‌گهر، به دلیل دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.

در دقیقه ۸۹ امیررضا ولی‌پور روی پاس بنیامین علیپور موفق شد دروازه ذوب‌آهن را باز کند، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، گل گل‌گهر به دلیل خطای هند مردود اعلام شد تا این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با این نتیجه گل گهر ۱۴ امتیازی و ذوب آهن ۱۰ امتیازی شدند.

حسن اکرمی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت. او در این بازی امیر جعفری از گل گهر را در دقیقه ۶۸ از زمین بازی اخراج کرد.