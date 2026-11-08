مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از آماده باش اعضای ستاد مدیریت بحران استان با ۴۰۰ تیم عملیاتی در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی گودرزی در جلسه مدیریت بحران که به ریاست طاهر رستمی معاون سیاسی استاندار برگزار شد ، گفت : ۴۰۰ تیم عملیاتی از دستگاه‌های خدمات رسان استان برای امداد در حوادث احتمالی آماده باش هستند و همچنین ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات دستگاه‌های امدادی استان نیز برای به کارگیری در حادثه‌های احتمالی در حالت آماده است.

وی افزود: پیرو صدور هشدار نارنجی هواشناسی، اعضای ستاد مدیریت بحران استان شامل فرمانداران، نیرو‌های راهداری، جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و تیم‌های امدادی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: بارش‌ها بیشتر در غرب و شمال استان یعنی در شهرستان‌های مانه سملقان و راز و جرگلان پیش بینی شده است.

گودرزی از مردم خواست ضمن توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ورود به مسیر‌های سیلابی و انجام سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند