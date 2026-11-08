برداشت انار از هزار و ۹۰۰ هکتار باغ‌های شهرستان فردوس خراسان جنوبی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۲ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، برداشت انار از هزار و ۹۰۰ هکتار باغ‌های شهرستان فردوس در خراسان جنوبی آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۲ هزار تن انار از این باغ‌ها برداشت و روانه بازار شود.

انار فردوس به دلیل کیفیت و رنگ مطلوب، یکی از محصولات شاخص باغی خراسان جنوبی به شمار می‌رود و هر ساله بخشی از آن علاوه بر بازار داخلی، به استان‌های همجوار و بازارهای صادراتی عرضه می‌شود.

برداشت این محصول در شهرستان فردوس معمولاً از اواخر مهر آغاز و تا اواسط آبان ادامه دارد و برای صدها خانوار باغدار در منطقه، منبع درآمد اصلی محسوب می‌شود.