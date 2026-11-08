آغاز اردوی تیم جودو جوانان در بجنورد
اردوی آمادهسازی تیم جودو پسران جوان از فردا به میزبانی استان خراسان شمالی آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آمادهسازی تیم جودو پسران جوان از دوشنبه ۱۸ آبان در شهر بجنورد استان خراسان شمالی آغاز میشود و تا ۲۸ آبان ادامه دارد.
اسامی جودوکاهای دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
امیرعلی حاجیان فر (تهران)
سپهر نوروزی (تهران)
ابوالفضل بهرآبادی (مازندران)
امیرعباس رحیمی (خراسان رضوی)
علیرضا نیک سرشت (خراسان رضوی)
امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)
محمدپوریا بنائیان (خراسان رضوی)
امیرعلی کسرائی (خراسان رضوی)
شیرزاد اعتمادی (خراسان رضوی)
شایان اسکندری (خراسان شمالی)
کاوه قهرمانی راد (خراسان شمالی)
یونس شعبانی (خراسان شمالی)
مهدی اسماعیلی (خراسان شمالی)
حسن واحدی (خراسان شمالی)
جهانگیر ایزانلو (خراسان شمالی)
حسام سهرابی (خراسان شمالی)
میثم وحدانی (خراسان شمالی)
امیرعباس رحمانی (خراسان شمالی)
محمد امین اشرفی (قم)
ابوالفضل محمودی (مرکزی)
محمد محمدی بریمانلو بهعنوان سرمربی هدایت تیم جودو جوانان پسر را بر عهده دارد و احسان بهرامیان و بهزاد وحدانی نیز بهعنوان مربی در این اردو در کنار وی حضور خواهند داشت.