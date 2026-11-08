استاندار خوزستان در مجمع سلامت با اعلام تداوم آماده‌باش کامل در استان برای بارندگی‌های پیش‌رو، از واگذاری اختیار غیر حضوری کردن مدارس، دانشگاه‌ها و نیمه‌وقت کردن ادارات به فرمانداران بر اساس شرایط هر منطقه خبر داد و بر ارتقای چهار بُعد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در جلسه مجمع سلامت استان گفت: از فرمانداران محترم برای مدیریت مناسب بارندگی‌های شدید تشکر می‌کنم؛ حجم بارندگی‌ها به گونه‌ای بود که احتمال وقوع حوادث در برخی نقاط وجود داشت، اما بحمدالله حادثه‌ای رخ نداد.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل برای روز‌های آینده افزود: شرایط به گونه‌ای است که باید منتظر بارندگی‌های مجدد در چند روز آینده باشیم و همه تمهیدات لازم باید اتخاذ شود؛ حالت آماده‌باش در کل استان کماکان وجود دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به اختیارات تفویض‌شده به فرمانداران تصریح کرد: این اختیار به فرمانداران داده شده که اگر شرایط منطقه به گونه‌ای بود که نیاز به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها یا نیمه‌وقت کردن ادارات وجود داشت، بر اساس شرایط منطقه تصمیم لازم را بگیرند.

موالی‌زاده با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مناطق مختلف اهواز خاطرنشان کرد: امروز از صبح مناطق مختلف شهر اهواز را بازدید کردیم و تلاش‌های دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت؛ تا این لحظه در مجموع موضوعات و مشکلات حادی نداشته‌ایم و از همه کسانی که پای کار بوده‌اند تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به چهار بُعد سلامت اظهار داشت: سلامت را به چهار بخش سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی تقسیم می‌کنیم و هر کدام از این ابعاد اگر دچار مشکل شود، سلامت به صورت کامل تأمین نمی‌شود و این چهار بُعد باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خوزستان با قدردانی از خیرین سلامت گفت: نقش خیرین سلامت همچون خیرین مدرسه‌ساز، مسکن‌ساز و امنیت‌ساز در عرصه‌های مختلف قابل اهمیت است و از همراهی آنان صمیمانه تشکر می‌کنم؛ خوشبختانه مشارکت خیرین در خوزستان از حد متوسط کشوری بالاتر است و این خبر مسرت‌بخشی است.

موالی‌زاده با تأکید بر ارتقای بهداشت در پی بارندگی‌های اخیر تصریح کرد: با توجه به حجم بارندگی‌ها باید بیش از پیش به موضوع بهداشت توجه کنیم؛ موضوع منازل و مباحثی که ممکن است در نقاط مختلف به وجود بیاید، نکاتی است که مراقبت‌های بهداشتی ما را قطعاً افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به نظام ارجاع خاطرنشان کرد: نظام ارجاع از سال‌های دور مطرح بوده و اگر بتوانیم آن را در استان پیاده‌سازی کنیم، قطعاً گام بلندی در سامان یافتن شرایط درمان استان خواهد بود؛ در بسیاری از کشور‌هایی که نظام بهداشت و درمان سامان‌یافته دارند، بر اساس نظام ارجاع عمل می‌کنند و ما نیز باید این مسیر را دنبال کنیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر مشارکت اجتماعی در تأمین سلامت اظهار داشت: موضوع مشارکت اجتماعی در تأمین سلامت، رسالت همه ماست و باید در این زمینه تلاش کنیم تا گام‌های مؤثری برداشته شود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به وضعیت مراکز درمانی و ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات گفت: می‌دانم که در حوزه درمان، تنگنا‌ها و محدودیت‌های مالی وجود دارد، اما باید بیش از پیش به این موضوع بپردازیم؛ اگر در جایی ابهامی وجود دارد توضیحات لازم داده شود و اگر خطایی صورت گرفته با فرد خاطی برخورد شود و از تلاش پرستاران، کادر درمان و پزشکان که بار سنگین درمان را بر دوش دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.