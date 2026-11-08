به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی و حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان و فرهنگیان، بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت آموزشی همه مدارس روستایی خراسان شمالی و همه مدارس شهری و روستایی شهرستان راز و جرگلان، در همه دوره‌های تحصیلی، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر پیام رسان شاد برگزار خواهد شد.

همچنین، فعالیت آموزشی مدارس شهری سایر شهرستان‌های استان هم به‌صورت حضوری و مطابق روال عادی برقرار خواهد بود.