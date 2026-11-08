به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمد دادرس با اشاره به هشدار سطح قرمز دریایی گفت: دریای کاسپین تا فردا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ مواج و طوفانی است.

وی افزود: فردا بیشینه ارتفاع موج دریای کاسپین در سواحل استان بین ۲ تا ۳ متر و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک سواحل تا حدود ۵ متر و بیش از آن پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: احتمال خسارت به قایق و شناور‌های کوچک و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی از مخاطرات هشدار قرمز دریایی در گیلان است.