استاندار خوزستان در بازدید از طرح‌های دفع آب‌های سطحی اهواز، از افزایش ظرفیت تخلیه آب از هفت دهم به پنج متر مکعب بر ثانیه با تکمیل طرح ایستگاه پمپاژ قوی در کوی علوی اهواز و پوشش ۸۰۰ هکتار از مناطق آبگرفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پروژه‌های دفع آب‌های سطحی شهرستان اهواز گفت: کار بزرگی که در ایستگاه پمپاژ کوی علوی اهواز در حال انجام است، میزان خروجی آب را از هفت دهم متر مکعب بر ثانیه به پنج متر مکعب بر ثانیه افزایش می‌دهد؛ این طرح ظرفیت تخلیه آب در کوی علوی اهواز را چند برابر می‌کند و منطقه‌ای حدود ۸۰۰ هکتار را دربر می‌گیرد و می‌تواند آب این محدوده را تخلیه کند.

وی با اشاره به اقدام مهم جداسازی آب‌های سطحی از فاضلاب خاطرنشان کرد: کار دیگری که در حال انجام است، جداسازی آب‌های سطحی از فاضلاب است که این کار بسیار مهمی است و اساساً کار بزرگی محسوب می‌شود و دست‌اندرکاران در حال انجام آن هستند.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت بارندگی‌های پیش‌رو اظهار داشت: خوشبختانه تا اینجا مشکلی نداشته‌ایم و باید منتظر باشیم ببینیم ظرف یکی دو روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و حجم بارندگی‌ها به چه شکلی خواهد بود.

موالی زاده در پایان با تأکید بر آمادگی کامل استان گفت: مدیریت در گستره استان در حال انجام است و همه نیرو‌ها در حال آماده‌باش هستند و ان‌شاءالله با همکاری مردم از این مرحله نیز به خوبی عبور خواهیم کرد.