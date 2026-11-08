هواپیما‌های جنگی سعودی، در صحنه‌ای که هولناک‌ترین تصاویر نسل‌کشی را در ذهن تداعی می‌کند، در یک روز دو جنایت هولناک علیه غیرنظامیان بی‌گناه مرتکب شدند؛ نخست بازار الحضاره در شهرستان الوازعیه در تعز را بمباران کردند و سپس شهرستان بنی‌حشیش را.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ هواپیما‌های جنگی سعودی، در صحنه‌ای که هولناک‌ترین تصاویر نسل‌کشی را در ذهن تداعی می‌کند، در یک روز دو جنایت هولناک علیه غیرنظامیان بی‌گناه مرتکب شدند؛ نخست بازار الحضاره در شهرستان الوازعیه در تعز را بمباران کردند و سپس شهرستان بنی‌حشیش را. این حملات هوایی در تعز فروشندگان و خریداران را بیرحمانه هدف قرارداد و منجر به شهادت بیش از ۳۳ غیرنظامی و زخمی شدن حدود ۴۰ نفر شد.

ماشین کشتار به همین جا ختم نشد، بلکه با حملات وحشیانه و مکرر به شهرستان بنی‌حشیش گسترش یافت و خانه‌های شهروندان و غیر نظامیان را هدف قرارداد؛ اقدامی که به تخریب دست‌کم شش خانه و شهادت و زخمی شدن ده‌ها زن و کودک منجر شد.

هولناک‌تر و خونین‌تر از همه، دو حمله عامدانه به نیرو‌های امدادی و عکاسان بود؛ آن هم در زمانی که آنها در تلاش برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار و امدادرسانی به زخمی‌ها بودند؛ جنایت جنگی تمام عیاری که با هدف محو حقیقت و مجازات کسانی صورت گرفت که مشغول نجات جان انسان‌ها بودند.

در برابر این جنایت خونین، موضع سیاسی قاطعی برای تنبیه دشمن اتخاذ شد؛ به طوری که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، اعلام کرد انتقام خون شهدا گرفته خواهد شد. او تأکید کرد که ملت یمن قاتل کودکان و زنان را که با روش‌های صهیونیستی مرتکب می‌شود، مجازات خواهد کرد.