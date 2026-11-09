با شناسایی و ورود دوباره بیش از پنج طرح کلان املاک دولتی در استان اصفهان به چرخه مولدسازی حدود ۳۰ همت به ظرفیت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در اصفهان گفت: بیش از پنج طرح مهم استان که در سال‌های گذشته مجوز‌های لازم را دریافت کرده بودند، اما از سوی دستگاه‌های اجرایی اقدامی برای اجرای آنها صورت نگرفته بود، بار دیگر در چرخه مولدسازی قرار گرفتند.

حسین امیررحیمی افزود: ارزش هر یک از املاک شناسایی‌شده بیش از هزار میلیارد تومان است و برآورد می‌شود مجموع این دارایی‌ها ظرفیتی در حدود ۳۰ همت برای منابع حاصل از مولدسازی استان ایجاد کند.

امیررحیمی، منابع حاصل از این فرآیند را در بازسازی و بهبود شیوه بهره‌برداری از دارایی‌های دولت قابل استفاده دانست و‌ بیان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی بیشترین سهم را در میان دستگاه‌های معرفی‌کننده املاک دارد که بخش قابل توجهی از آن به اراضی اطراف ایستگاه راه‌آهن و محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۰۰ هکتار اختصاص دارد.

او ادامه داد: جهاد کشاورزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه استانداری نیز املاکی را برای ورود به چرخه مولدسازی معرفی کرده‌اند. همچنین سازمان فناوری اطلاعات یک دارایی جدید را به‌عنوان ملک مازاد شناسایی و در این جلسه معرفی کرد تا مراحل قانونی و اجرایی مولدسازی آن در ادامه تکمیل شود.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به جایگاه استان اصفهان در اجرای طرح‌های مولدسازی تاکید کرد: اصفهان از دو منظر در این حوزه پیشرو بوده است؛ نخست، اجرای طرح انبار نفت هزارجریب که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و با ارزشی در حدود ۳۵ همت، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مولدسازی کشور به شمار می‌رود.

او افزود: ویژگی دیگر استان اصفهان، سهم قابل توجه آن از مجموع اقدامات مولدسازی کشور است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از ۵۰ درصد مولدسازی انجام‌شده در کشور در این استان به ثبت رسیده است.

امیررحیمی تأکید کرد: اصفهان در تعریف و پیگیری طرح‌های جدید نیز جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده و با ظرفیت‌های موجود، روند شناسایی و فعال‌سازی دارایی‌های مازاد دولتی در این استان همچنان ادامه خواهد داشت.