در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در یزد ، دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان برای مواجهه با پیامد‌های بارندگی‌های پیش‌رو به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: هماهنگی‌های لازم و ارتباط با فرمانداران شهرستان‌ها انجام شده و آمادگی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی افزایش یافته است.

بالاکتفی با اشاره به آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان گفت: با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها، هماهنگی‌های لازم با همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و فرمانداران شهرستان‌ها انجام شده است.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان افزود: اگرچه پیش‌بینی‌ها لزوماً نشان‌دهنده وقوع سیلاب نیست، اما بارندگی می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها و معابر شود؛ بنابراین شهروندان از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و هنگام رانندگی نهایت احتیاط را داشته باشند.

وی همچنین از شهروندان خواست هشدار‌های اداره کل هواشناسی و دستگاه‌های مرتبط را جدی بگیرند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به شرایط جوی را از رسانه‌ها و کانال‌های رسمی دنبال کنند.