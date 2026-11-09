همزمان با ورود به فصل سرد سال خبرنگار ما در گزارشی به توصیه‌هایی برای پیشگیری از مرگ خاموش پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برای اتصال وسایل گازسوز حتما از شلنگ‌های فشارقوی استاندارد و بست‌های فلزی محکم و بدون‌زنگ‌زدگی استفاده شود.

طول شلنگ گاز نباید از ۱.۵متر بیشتر باشد.

پس از نصب الزامی است که محل اتصال لنگ و رگولاتور با کف صابون تست شود.

هرگز برای نشت‌یابی از شعله فندک یا کبریت استفاده نکنید.

بررسی رنگ شعله یک شاخص تشخیصی بسیار مهم است. شعله همه وسایل گازسوز باید کاملا آبی، یکنواخت و پایدار باشد. شعله زرد یا نارنجی به‌معنای سوخت ناقص، کمبود اکسیژن و تولید فوری گاز کشنده منوکسید کربن در محیط است و باید سریعا دستگاه را خاموش و توسط متخصص رفع‌عیب کرد.

پیش از اتصال وسیله، از باز‌بودن کامل مسیر دودکش تا پشت‌بام با تست پرتاب وزنه یا مشعل اطمینان حاصل شود.

لانه‌سازی پرندگان در فصل پاییز یکی از دلایل شایع انسداد است.

استفاده از لوله‌های آکاردئونی و فنری به‌دلیل افت مقاومت و نشتی مکرر مطلقا غیرمجاز است و باید از لوله‌های گالوانیزه صلب با شیب مثبت به سمت بالا استفاده شود.

در بالاترین نقطه دودکش روی پشت‌بام نیز نصب کلاهک استاندارد فرم H‌الزامی است تا از پس‌زدگی گاز ناشی از وزش باد جلوگیری شود. ارتفاع دودکش از کف پشت‌بام حداقل باید هشتاد سانتی‌متر باشد.

در زمان روشن‌بودن دستگاه نیز لمس دودکش ضروری است؛ دودکش باید کاملا داغ باشد و سرد‌بودن لوله به‌معنای عدم خروج گاز و هدایت مستقیم آن به داخل فضای اتاق است.

از مسدود‌کردن کامل درز درها، پنجره‌ها و دریچه‌های تأمین هوا در منازل کوچک پرهیز کنید.

با رعایت دمای رفاه در خانه (۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد) و استفاده از پوشش گرم زمستانه، علاوه بر کمک به پایدار ماندن شبکه توزیع گاز طبیعی در سراسر کشور، نیاز به مصرف حداکثری شعله و خطرات ناشی از احتراق کاهش پیدا می‌کند.

با مسمومان احتمالی چه کنیم؟

در‌صورتی‌که با فردی مواجه شدید که دچار مسمومیت شده است و علائمی، چون سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب‌آلودگی یا بیهوشی دارد، نخستین اقدام پیش از هر‌کاری باز‌کردن همه در‌ها و پنجره‌ها برای ورود هوای تازه است.

بلافاصله فرد مسموم را از محل خارج کنید.

سریعا با شماره‌های امدادی ۱۱۵ (اورژانس) و ۱۲۵ (آتش‌نشانی) تماس بگیرید.

یقه و لباس‌های فرد مصدوم را آزاد کنید تا راه‌های هوایی باز بماند.

از دادن هرگونه آب، غذا یا داروی خوراکی به افراد نیمه‌هوشیار خودداری کنید تا از خفگی ناشی از انسداد مجاری تنفسی جلوگیری شود.